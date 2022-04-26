18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Радий Хабиров: «Ростиславу Мурзагулову многое прощалось, но то, что происходит с ним сейчас, я осуждаю»

Поделиться:

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал уход из Общественной палаты республики своего бывшего помощника Ростислава Мурзагулова.

vk.com/rostislavrm

«Это его личная судьба. Знаете, как бывает в семье: один из сыновей самый шалопут, но самый любимый, и ты за него переживаешь.

У нас с Ростиславом были очень близкие отношения, многое ему прощалось, и я пытался его понять... Но две вещи: первая – я до сих пор считаю, что он сильный специалист в своем деле, конечно. И много хороших дел мы с ним вместе сделали. Многие не знают, но улица в Красногорске "Хабировка" – это была его идея, мы вместе ее сделали.

Вторая – то, что с ним сейчас происходит, я, конечно, внутренне осуждаю, но у него свой путь, он сам это выбрал. Я осуждаю его за то, что, как было у Бодрова, "когда твоя страна воюет – нельзя бить по ней".

У него, наверное, своя позиция, а я в этом более ортодоксален, что ли... Он начал бить по стране, и мне это не нравится уже. Думаю, второго его прихода не будет, я для себя уже вычеркнул его в этой части», – сказал Радий Хабиров.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: