В Башкортостане сотрудник ГИБДД получил 4,5 года колонии за взятки

По версии следствия, в 2020 году подсудимый получил от жителя города Учалы взятку в размере 30 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности за передачу своего автомобиля лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, а также за выдачу его автомобиля со специализированной стоянки.

Также он получил две мелкие взятки (две и пять тыс. рублей) за непривлечение двоих местных жителей к административной ответственности. В одном случае – за управление автомобилем после лишения прав, во втором – за управление автомобилем человеком, который вообще ранее никогда не получал водительского удостоверения.

Кроме того, он ввел в заблуждение собственницу автомобиля, чей сын совершил ДТП, въехав в ограждение двух частных домов, после чего скрылся с места ДТП. Он предложил ей перечислить ему 15 тыс. рублей в счет возмещения причиненного ущерба, которые обещал передать собственникам домов, чтобы они не подали заявление. Полученные деньги он присвоил и просто не стал составлять протокол об административных правонарушениях.

В ходе обыска по месту жительства подсудимого у него были обнаружены патроны для нарезного охотничьего ружья, который он незаконно хранил.

Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также запретил работать в госорганах в течение 2,5 лет.