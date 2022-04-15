Радий Хабиров внес изменения в режим повышенной готовности

Согласно новой редакции документа, количество человек, находящихся одновременно в помещениях религиозных организаций, увеличено со 100 до 500.

Это связано с грядущими религиозными праздниками: 24 января православные отмечают пасху, а второго мая мусульмане будут праздновать Ураза-байрам.

В регионе по-прежнему сохраняются масочный режим и требование предъявлять справки при посещении массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек в закрытых помещениях.

Ранее мы писали о том, что в этом году жители будут отдыхать с 30 апреля по четвертое мая и с седьмого по 10 мая.