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Общество

В Башкортостане начальник отдела ГИБДД получил 4 года колонии за взятку

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Верховный суд республики удовлетворил апелляцию прокуратуры по уголовному делу в отношении майора полиции, начальника отдела ГИБДД Нефтекамска.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый уничтожил материалы дела, заведенного на местного жителя. У нарушителя забрали автомобиль и поместили его на штрафстоянку, так как он был лишен водительских прав.

Кроме того, в 2018 году полицейский за взятку в 30 тыс. рублей выдал водительские права другому местному жителю без сдачи экзаменов.

Подсудимый вину не признает, суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки, назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, штрафа в 600 тыс. рублей и лишения права работать в правоохранительных органах в течение четырех лет.

Прокуратура с решением не согласилась и потребовала заменить условный срок на реальный. Сегодня стало известно, что Верховный суд апелляцию удовлетворил, подсудимый лишился звания майора полиции и проведет до четырех лет в колонии общего режима.

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