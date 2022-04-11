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Общество

Жители Башкортостана чаще всего жалуются на дороги, благоустройство и проблемы с ЖКХ

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Начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отчиталась о статистике обращений жителей в системе «Инцидент-менеджмент».

Всего за неделю с четвертого по 10 апреля 2022 года было зафиксировано 4137 обращений – это больше, чем в предыдущую неделю (3871). 3982 из этих обращений уже отработаны.

В этом году в топе обращений снова дороги (1091), количество значительно выросло за последние две недели (662 в конце марта). В основном люди задают вопросы по ремонту и жалуются на ямы. Также в топе вопросы благоустройства (683) и ЖКХ (375).

В 2021 году жителей в этот период тоже больше всего интересовали дороги, благоустройство и ЖКХ (из-за скандалов с отоплением). Обращений за год стало больше на 2922.

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