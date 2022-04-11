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В Башкортостане заболеваемость Covid-19 в 2 раза ниже средней по России

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11 апреля на совещании в правительстве республики представитель Минздрава рассказала о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки Covid-19 подтвердился у 449 человек – заболеваемость примерно на уровне сентября 2021 года, но тогда регистрировали по 20 случаев смерти от осложнений болезни, сейчас – по 2-4 случая.

При этом средняя заболеваемость на 100 тыс. населения в Башкортостане составляет 6 978 человек, в то время как по России – 12 064 человека.

Всего за время пандемии умерло 5 562 человека. Коечный фонд на сегодняшний день насчитывает 790 коек и свободен на 37,3%.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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