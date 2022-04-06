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В Сочи задержали инкассатора из Башкортостана, разыскиваемого за кражу 12 млн рублей

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Прокуратура Кировского района Уфы предъявила обвинения жителю Благовещенска, обвиняемому в краже в особо крупном размере.

По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемый похитил более 12 млн рублей из банкомата в бизнес-центре Уфы.

Мужчина был одет в униформу и знал устройство банкоматов. Изъяв деньги, он скрылся и был объявлен в розыск. Сегодня, шестого апреля, прокуратура сообщила о том, что он был задержан еще в ноябре в Сочи.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, но возместить смог лишь 200 тыс. рублей ущерба. Уголовное дело направлено в суд.

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