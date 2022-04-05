Стало известно, когда в Башкортостане начнется новая волна коронавируса

«По прогнозам федеральных вирусологов, следующая волна ожидается где-то к середине мая. Это период солнечных лучей в нашей республике и разобщенного труда на пригородных участках, поэтому мы ожидаем, что эта волна пройдет легче.

Ожидаем высокий уровень госпитализации, но мы готовы, у нас есть высокий запас лекарств, включая новые. Также есть и места в инфекционных госпиталях, поэтому надеюсь, что не будет массового закрытия и перепрофилирования больниц», – сказала Ирина Кононова.

Она напомнила также, что жителям, которые планируют работать в мае на огородах, стоит озаботиться защитой от других болезней, в том числе геморрагической («мышиной») лихорадки и клещевого энцефалита.