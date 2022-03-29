Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Согласно новой редакции документа, количество участников деловых, культурных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий в республике, для проведения которых не требуется решение регионального оперштаба, увеличилось с 30 до 200 человек.

В мероприятиях, которые организуют госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, могут принимать участие свыше 200 человек.

Отменяются требования об обязательном соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метров, о необходимости ношения перчаток на работе.

Отменяются запрет на проведение собраний трудового коллектива и иных массовых мероприятий с количеством участников более 30 человек, а также рекомендация о переводе на дистанционный режим не менее 50 процентов работников.

Руководители государственных и муниципальных органов власти могут возобновить проведение личных приемов граждан.

При этом обязанность соблюдения масочного режима сохраняется в полном объеме.

Также массовые мероприятия с количеством зрителей свыше 500 человек в закрытых помещениях по-прежнему будут пускать только привитых, переболевших или имеющих медотвод от вакцинации.