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Общество

Жители Башкортостана чаще всего жалуются на дороги, рост цен и проблемы с медициной

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28 марта на совещании в правительстве республики начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отчиталась о статистике обращений жителей в системе «Инцидент-менеджмент».

Всего за неделю с 21 по 27 марта 2022 года было зафиксировано 3812 обращений – это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (985).

В 2021 году жителей больше всего интересовали дороги (166), ЖКХ (162) – из-за скандалов с отоплением – и образование (156) – из-за возможного перехода на дистанционку.

В этом году в топе обращений снова дороги (662), а также вопросы экономики (475) – в связи с ростом цен – и здравоохранения (429) – из-за проблем с поставками лекарств.

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