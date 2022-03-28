Башкортостан занял 36 место по уровню зарплат в малых и средних городах

В рейтинге учитывались: средняя зарплата, отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, прирост зарплаты в 2021 году и отношение зарплаты к средней зарплате в крупных городах региона.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой 103,3 тыс. рублей.

Следом идут Ненецкий автономный округ (96,2 тыс. рублей) и Магаданская область (103,5 тыс. рублей).

Самая высокая средняя зарплата – в Чукотском автономном округе (110,5 тыс. рублей), но у этого региона только шестое место в общем рейтинге из-за других показателей.

Башкортостан со средней зарплатой в 36,1 тыс. рублей занял 36 строчку, Татарстан замыкает топ-20 (41 тыс. рублей), Челябинская область замыкает топ-30 (37,6 тыс. рублей).

Полный рейтинг можно посмотреть на сайте издания.