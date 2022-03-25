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Общество

В Башкортостан вернулась партия туристов из Египта

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Множество туристов застряло за рубежом после введения санкций и закрытия воздушного пространства европейских стран для российских самолетов.

Очередным вывозным рейсом из Египта в Башкортостан вернулся 51 турист. Все они отправились туда на отдых по турпутевкам и не смогли вылететь. За рубежом по-прежнему остается порядка 190 жителей республики.

На сегодняшний день Ростуризм обеспечил возвращение домой более 90% организованных туристов – это порядка 83 тыс. человек, 6,5 тыс. человек ожидают вывоза, большинство из них (4,3 тыс. человек) застряло в Египте. Возвращают их рейсами зарубежных авиакомпаний через третьи страны.

Отдельная проблема – самостоятельные туристы. Их вывозом занимаются Минтранс и Росавиация. Всего с момента запуска формы обратной связи на портале госуслуг было получено более 10,5 тыс. обращений.

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