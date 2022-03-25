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Общество

В Башкортостане новая волна Covid-19 ожидается к началу лета

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Несмотря на выполнение программы вакцинации и ослабление ограничений, Минздрав республики готовится встречать следующую волну коронавируса уже в ближайшее время.

Всплеск заболеваемости из-за азиатского штамма может начаться в Башкортостане уже к началу лета. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на брифинге Минздрава, напомнив о необходимости вакцинации.

По поводу новых штаммов мнения специалистов пока расходятся: одни прогнозируют вспышку «стелс-омикрона» в России в ближайшее время, указывая на сильнейший с 2020 года рост заболеваемости в Китае и нынешнюю волну в Европе, другие говорят, что «стелс-омикрон» в России был уже в январе.

Что касается «дельтакрона», то многие ученые сомневаются, что он сможет распространиться так же быстро, как другие штаммы Covid-19, подавно – конкурировать с «омикроном».

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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