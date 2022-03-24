Бывшего директора торгового дома «Башспирт» Ольгу Винникову объявили в розыск

По версии следствия, в 2017-2018 годах Винникова, узнав о закрытии 30 магазинов сети, вывезла из одного из них продукцию и списала ее по подложным актам. Сумму ущерба оценивают в 2 735 247 рублей.

Пропажа обнаружилась после смены руководства торгового дома и проведения проверок. После списания коробки с похищенным алкоголем были доставлены в гаражный кооператив. В 2020 году, когда туда подъехали правоохранители, Винникова лично прибыла на место и пыталась выяснить, по какому праву они пытаются конфисковать алкоголь.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», Винникову несколько раз вызывали в полицию по этому делу, но повестки она игнорировала.

Сейчас она работает в компании «Метта» директором по развитию – там полиции сообщили о том, что женщина находится в Москве по рабочим делам.