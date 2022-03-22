В Башкортостане заболеваемость Covid-19 за месяц снизилась в 5 раз

22 марта министр здравоохранения Максим Забелин рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки прирост больных Covid-19 составил 790 человек, за неделю заболеваемость снизилась на 55%.
Для сравнения, 22 февраля было зарегистрировано 4 302 новых пациента за сутки.
Динамика заболеваемости с начала марта:
1.03: прирост – 3391, смерти – 21, пневмония – 27;
2.03: прирост – 3352, смерти – 20, пневмония – 31;
3.03: прирост – 3314, смерти – 20, пневмония – 30;
4.03: прирост – 3294, смерти – 12, пневмония – 28;
5.03: прирост – 3242, смерти – 20, пневмония – 51;
6.03: прирост – 3198, смерти – 17, пневмония – 31;
7.03: прирост – 3102, смерти – 17, пневмония – 29;
8.03: прирост – 3053, смерти – 11, пневмония – 27;
9.03: прирост – 3009, смерти – 5, пневмония – 26;
10.03: прирост – 2856, смерти – 16, пневмония – 40;
11.03: прирост – 2501, смерти – 11, пневмония – 19;
12.03: прирост – 2187, смерти – 5, пневмония – 20;
13.03: прирост – 1987, смерти – 6, пневмония – 16;
14.03: прирост – 1702, смерти – 5, пневмония – 17;
15.03: прирост – 1546, смерти – 8, пневмония – 24;
16.03: прирост – 1398, смерти – 16, пневмония – 24;
17.03: прирост – 1205, смерти – 5, пневмония – 15;
18.03: прирост – 1098, смерти – 12, пневмония – 13;
19.03: прирост – 902, смерти – 16, пневмония – 17;
20.03: прирост – 826, смерти – 12, пневмония – 15;
21.03: прирост – 792, смерти – 6, пневмония – 17.
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