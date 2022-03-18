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68% опрошенных жителей Уфы поддержали отмену масочного режима

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Из-за специфики «омикрон»-штамма коронавируса в Башкортостане уже отменили проверку QR-кодов и некоторые другие ограничения. Сервис SuperJob провел опрос среди жителей России на тему возможной отмены масочного режима.

В среднем по стране 68% опрошенных поддержали отмену масочного режима, и такой же процент среди респондентов, проживающих в Уфе.

Опрос населения городов-миллионников показал, что отмену масочного режима чаще всего одобряют в Екатеринбурге, Волгограде и Омске (по 72% опрошенных), реже всего – в Красноярске (66%).

Продолжать носить маски во всех общественных местах даже после снятия всех запретов чаще всего планируют в Красноярске и Казани (по 12%), Новосибирске и Уфе (по 11%).

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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