18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане предлагают упростить процедуру лишения родительских прав

Поделиться:

Депутаты Госсобрания республики хотят внести поправки в Семейный кодекс России. В случае принятия они облегчат органам опеки бюрократические процедуры при лишении прав на ребенка.

На сегодняшний день органам опеки дается семь дней для подготовки иска о лишении родительских прав. Депутаты Госсобрания Башкортостана предлагают увеличить этот срок до 30 дней.

По их мнению, такая мера позволит органам более подробно изучить обстоятельства, в которых проживает семья, подготовить необходимые материалы и помочь суду принять взвешенное решение. Законопроект направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей.

Специалисты ранее выступили против этой инициативы, так как во время рассмотрения дела ребенок семь дней находится в сиротском учреждении в неопределенном статусе, и в случае увеличения этого срока проведет там целый месяц, что будет для него лишним стрессом.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: