В Башкортостане предлагают упростить процедуру лишения родительских прав

На сегодняшний день органам опеки дается семь дней для подготовки иска о лишении родительских прав. Депутаты Госсобрания Башкортостана предлагают увеличить этот срок до 30 дней.

По их мнению, такая мера позволит органам более подробно изучить обстоятельства, в которых проживает семья, подготовить необходимые материалы и помочь суду принять взвешенное решение. Законопроект направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей.

Специалисты ранее выступили против этой инициативы, так как во время рассмотрения дела ребенок семь дней находится в сиротском учреждении в неопределенном статусе, и в случае увеличения этого срока проведет там целый месяц, что будет для него лишним стрессом.