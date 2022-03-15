В Башкортостане могут запретить пропаганду чайлдфри

На предварительное рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ направлен законопроект, содержащий поправки в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Поправками введут запрет на «пропаганду добровольного отказа от рождения детей, идеологии бездетности» среди несовершеннолетних.

По мнению председателя Госсобрания Константина Толкачева, это пойдет на пользу укреплению в российском обществе семейных ценностей, так как в основе идеологии чайлдфри, пришедшей с Запада, лежит «философия гедонизма, которая сводит весь смысл существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей».

По его мнению, важно пресечь распространение чайлдфри именно среди молодежи: «Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее», – цитирует Толкачева пресс-служба парламента.