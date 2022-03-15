В Роспотребнадзоре рассказали о том, отменят ли масочный режим в Башкортостане

«В республике заболеваемость коронавирусом идет на убыль, прирост новых случаев за последнюю неделю снизился на 25 процентов.

Тем временем новые заражения Covid-19 продолжают фиксироваться, за последние сутки было выявлено 1702 случая, это достаточно существенный показатель, и говорить о послаблении эпидемиологических мер пока рано», – заявила глава республиканского отделения Роспотребнадзора Анна казак.

По ее словам, все решения касательно антиковидных мер принимаются главой республики на оперативном штабе, который проходит раз в неделю, так что в ближайшее время все может измениться.