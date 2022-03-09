18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане план вакцинации от Covid-19 выполнен на 99,9%

Поделиться:

Девятого марта на совещании в правительстве республики глава Минздрава Максим Забелин рассказал о том, как проходит прививочная компания в регионе.

По словам Забелина, первым компонентом в республике вакцинировано 2 481 689 человек – это 99,9% от плана вакцинации, намеченного первоначально на 2021 год.

Полностью завершили вакцинацию 2 341 909 человек (95% от подлежащего вакцинации населения).

Кроме того, 2376 подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно привились препаратом «Спутник М». Очередная партия препарата в 950 доз прибудет в республику в ближайшее время.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: