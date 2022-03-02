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Общество

В ЦУР объяснили невыплату пособий семьям с детьми

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В сети появились многочисленные сообщения жителей Башкортостана о неполучении пособия на детей до полутора лет за февраль.

«С января 2022 года семьи с детьми получают часть пособий через Пенсионный фонд России, а не через органы соцзащиты, как было раньше. Выплаты на детей до 1,5 лет – в том числе.

Пособия выплачиваются за предыдущий месяц: то есть в марте – за февраль, в апреле – за март и так далее. Для этого есть документ-основание – Приказ Минтруда России.

Но почему же тогда в январе все было по-другому и пособия получили в том же месяце? Действительно, выплаты в январе перечислили досрочно, но это было исключение.

Часть семей получила выплаты в феврале 2022 года – но только те, кто оформил документы на ежемесячные пособия в январе и феврале», – говорится в заявлении Центра управления республикой.

ПФР будет перечислять жителям Башкортостана пособия третьего числа каждого месяца через банки и 3-25 числа каждого месяца – через Почту России.

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