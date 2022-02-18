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Общество

Госсобрание Башкортостана одобрило введение нового праздника

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Об учреждении нового профессионального праздника – Дня работника земельных и имущественных отношений – в парламенте заговорили в начале февраля 2022 года.

Фото: ЧекМэн

На последнем заседании Госсобрания законопроект о появлении Дня работника земельных и имущественных отношений был одобрен в первом чтении.

Законопроект был разработан в прошлом году к 30-летию Министерства земельных и имущественных отношений Башкортостана, с инициативой выступила министр Наталья Полянская.

День работника земельных и имущественных отношений будет праздноваться 29 октября – именно в этот день в 1991 году был образован Государственный комитет Башкирской ССР по управлению государственным имуществом.

Спикер парламента Константин Толкачев ранее отметил, что Башкортостан занимает первое место среди всех субъектов РФ по доходам от использования и продажи имущества.

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