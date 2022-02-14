В Минздраве рассказали о том, как подростки переносят вакцинацию препаратом «Спутник М»

«У нас практически полностью завершена вакцинация первым компонентом первой партии препарата "Спутник М".

Привито 2759 подростков, всего было 2800 доз вакцины. Начали прививать вторым компонентом, уже 14 человек полностью закончили вакцинацию этим препаратом.

Нежелательных явлений, побочных эффектов не зарегистрировано», – сообщил Забелин.

Подростки 12-14 лет могут привиться только с письменного разрешения родителей или законных представителей, с 15 лет – принять решение самостоятельно. В первые несколько дней привились порядка тысячи школьников.

На сегодняшний день Минздрав занимается испытаниями вакцины для детей 6-11 лет. Также директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург не исключает, что прививать будут и детей до пяти лет – вероятно, в назальной форме.

Этот вариант начнут прорабатывать после того, как завершатся испытания назальной вакцины для взрослых.