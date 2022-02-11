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Общество

В венгерском журнале Földgömb Magazin опубликован фотопроект о жизни башкир на Южном Урале

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В 2018-2019 годах фотожурналист Матиас Селлеши побывал на Южном Урале и сделал материал о жизни коренного населения.

instagram.com/matyekk

«В последнем февральском номере Földgömb Magazin я опубликовал обширный фотоматериал о башкирах, проживающих на Южном Урале, вместе с прекрасным текстом этнографа Жолта Боттлика.

Колонка дает представление о повседневной жизни и культуре башкир, включая их обычаи и ритуалы, а в тексте исследуется история башкир с момента их миграции, а также развитие, роль в исламском мире и нынешнее положение народа.

Приятно видеть свой материал на первой полосе, я думаю, он получился очень хорошим», – написал Матиас Селлеши в Instagram.

instagram.com/matyekk

instagram.com/matyekk

instagram.com/matyekk

instagram.com/matyekk

instagram.com/matyekk

instagram.com/matyekk

instagram.com/matyekk

instagram.com/matyekk

При этом журналист поблагодарил за помощь своих друзей из Башкортостана, в том числе директора НПЦ по охране объектов культурного наследия Данира Гайнуллина.

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