В венгерском журнале Földgömb Magazin опубликован фотопроект о жизни башкир на Южном Урале

«В последнем февральском номере Földgömb Magazin я опубликовал обширный фотоматериал о башкирах, проживающих на Южном Урале, вместе с прекрасным текстом этнографа Жолта Боттлика.

Колонка дает представление о повседневной жизни и культуре башкир, включая их обычаи и ритуалы, а в тексте исследуется история башкир с момента их миграции, а также развитие, роль в исламском мире и нынешнее положение народа.

Приятно видеть свой материал на первой полосе, я думаю, он получился очень хорошим», – написал Матиас Селлеши в Instagram.