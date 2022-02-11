В венгерском журнале Földgömb Magazin опубликован фотопроект о жизни башкир на Южном Урале

В 2018-2019 годах фотожурналист Матиас Селлеши побывал на Южном Урале и сделал материал о жизни коренного населения.
instagram.com/matyekk
«В последнем февральском номере Földgömb Magazin я опубликовал обширный фотоматериал о башкирах, проживающих на Южном Урале, вместе с прекрасным текстом этнографа Жолта Боттлика.
Колонка дает представление о повседневной жизни и культуре башкир, включая их обычаи и ритуалы, а в тексте исследуется история башкир с момента их миграции, а также развитие, роль в исламском мире и нынешнее положение народа.
Приятно видеть свой материал на первой полосе, я думаю, он получился очень хорошим», – написал Матиас Селлеши в Instagram.
При этом журналист поблагодарил за помощь своих друзей из Башкортостана, в том числе директора НПЦ по охране объектов культурного наследия Данира Гайнуллина.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.