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В Башкортостане закончилась вакцина «Спутник М» для подростков

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Минздрав Башкортостана подтвердил, что первая партия вакцины «Спутник М» для подростков 12-17 лет включительно закончилась во всех пунктах вакцинации.

Партия в 2800 доз препарата поступила в республику в конце января, 540 из них выделили на Уфу.

По состоянию на 10 февраля вакцины «Спутник М» в республике нет, Минздрав не знает, когда поступит следующая партия.

Подростки 12-14 лет могут привиться только с письменного разрешения родителей или законных представителей, с 15 лет – принять решение самостоятельно. В первые несколько дней привились порядка тысячи школьников.

На сегодняшний день Минздрав занимается испытаниями вакцины для детей 6-11 лет. Также директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург не исключает, что прививать будут и детей до пяти лет – вероятно, в назальной форме.

Этот вариант начнут прорабатывать после того, как завершатся испытания назальной вакцины для взрослых.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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