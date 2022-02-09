В Минздраве Башкортостана рассказали, как открыть или закрыть больничный дистанционно

«Открыть дистанционно больничный можно только при положительном ПЦР у себя или у ребенка (при открытии больничного за уходом).

Если результат ПЦР пришел из государственной поликлиники, то для открытия листа временной нетрудоспособности нужно позвонить по телефону 122, добавочная кнопка два. Если результат пришел из частной клиники, то данный результат в формате .pdf необходимо отправить на почту свой поликлиники с пометкой "Открытие больничного", указанной на сайте медицинской организации. Медицинский работник свяжется с вами и внесет результат в вашу карту.

Закрыть дистанционный лист можно также удаленно при соблюдении семидневного карантина и отсутствии симптомов, сдавать повторно ПЦР для этого теперь не нужно.

Продление больничного листа осуществляется только очно, после осмотра врачом, который определит тяжесть заболевания и необходимое количество дней больничного листа», – сообщили в Минздраве.