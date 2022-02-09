В Башкортостане скончался депутат Госсобрания Ильдар Тимергалин

У Тимергалина остались сын и дочь. Спикер парламента Константин Толкачев выразил соболезнования в обращении к супруге покойного.

«Тяжелая болезнь вырвала из наших рядов коллегу, товарища и соратника. Известный государственный и общественный деятель, депутат Государственного собрания Ильдар Сагитович внес весомый вклад в становление регионального парламентаризма. Многие годы он отдал развитию сельского хозяйства, возглавлял республиканские агропромышленные предприятия, занимал высокую должность заместителя премьер-министра правительства республики Башкортостан.

Человек с активной жизненной позицией, настоящий профессионал, ответственный и принципиальный руководитель, он душой болел за интересы дела. Коллеги и все, кто знал Ильдара Сагитовича, уважали его за исключительную работоспособность, личную порядочность и доброжелательность. Таким он останется в нашей памяти. Прошу передать слова сердечного сочувствия и поддержки всем родным и близким».

Ильдар Тимергалин родился 30 июля 1960 года в селе Петровское Ишимбайского района, окончил БГАУ. С 1977 года работал в работал в агропроме, служил в рядах Советской Армии, в 2016-2018 годах возглавлял ГУСП совхоз «Рощинский».