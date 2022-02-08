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Covid-19 в Башкортостане: мэр на карантине, школы переходят на дистанционное обучение

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Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на восьмое февраля 2022 года.

1. В Стерлитамаке на карантин по коронавирусу ушли 13 школ и еще 343 класса в 23 школах. Они будут учиться дистанционно. Всего в таком формате обучается более 22 тыс. стерлитамакских школьников.

2. Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев сообщил о том, что у него предварительно подтвердился коронавирус, сейчас он на самоизоляции дома. Болезнь протекает в легкой форме.

3. На совещании в администрации Уфы рассказали о том, что 270 коммунальных работников города ушли на больничный по коронавирусу. В условиях острой нехватки сотрудников в этой сфере пандемия неминуемо сказывается на качестве уборки улиц.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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