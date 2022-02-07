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В Башкортостане Covid-19 заболели 10,5 тыс. школьников

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Министерство образования и науки Башкортостана отчиталось о текущей эпидемиологической обстановке в школах республики.

Как сообщает региональный Минобр, на сегодняшний день в Башкортостане насчитывается почти 10,5 тыс. школьников, заразившихся коронавирусом.

Это 2,6% от общего количества учащихся. 40 школ по всей республике закрыто на карантин по Covid-19, еще 219 уходили на карантин по ОРВИ и работали в дистанционном формате. С седьмого февраля эти школы постепенно возвращаются к обычному режиму работы.

«Надеюсь, что на этой неделе динамика у нас уже пойдет положительная, по сокращению количества школ и классов, находящихся на карантине», – сообщил министр образования Айбулат Хажин.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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