В Башкортостане Covid-19 заболели 10,5 тыс. школьников

Как сообщает региональный Минобр, на сегодняшний день в Башкортостане насчитывается почти 10,5 тыс. школьников, заразившихся коронавирусом.

Это 2,6% от общего количества учащихся. 40 школ по всей республике закрыто на карантин по Covid-19, еще 219 уходили на карантин по ОРВИ и работали в дистанционном формате. С седьмого февраля эти школы постепенно возвращаются к обычному режиму работы.

«Надеюсь, что на этой неделе динамика у нас уже пойдет положительная, по сокращению количества школ и классов, находящихся на карантине», – сообщил министр образования Айбулат Хажин.