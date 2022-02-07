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Радий Хабиров поздравил Муртазу Рахимова с днем рождения

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Седьмого февраля, открывая очередное оперативное совещание в правительстве, глава республики Радий Хабиров поздравил с 88-летием первого президента Башкортостана Муртазу Рахимова.

glavarb.ru

«Седьмого февраля день рождения у Муртазы Губайдулловича, первого президента нашей республики.

Утром мы его поздравляли. Самое главное – Муртазе Губайдулловичу крепкого здоровья, 88 лет исполняется. Я не знаю как вы, но чем дольше тянутся эти времена, тяжелые для становления нашей республики, тем больше я понимаю, насколько это сложный и ответственный период был.

И то, что такой человек был во главе Башкортостана во многом определило дальнейшее развитие. Самые добрые, самые лучшие пожелания Муртазе Губайдулловичу», – сказал Радий Хабиров.

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