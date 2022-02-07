В Башкортостане препаратом «Спутник М» от Covid-19 вакцинировано 2220 подростков

Всего в республику было доставлено 2880 доз вакцины «Спутник М», по состоянию на седьмое февраля привито первым компонентом 2220 подростков – это 77% от полученной партии.

Среди взрослого населения первым компонентом привито 96% от подлежащего вакцинации населения (2 392 331 человек). Полностью завершили вакцинацию 2 229 856 человек (89% от плана).

Первая партия вакцины «Спутник М» для детей и подростков от 12 до 17 лет включительно поступила в Башкортостан в конце января. Этот препарат полностью повторяет «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Он тоже вводится в два этапа, в первую очередь Минздрав рекомендует использовать его ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.