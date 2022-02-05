В Башкортостане отменили некоторые коронавирусные ограничения

Любопытная особенность новой волны коронавируса: Роспотребнадзор считает, что в условиях распространения «Омикрон»-штамма некоторые ограничения теряют смысл.
Роспотребнадзор России официально отменил карантин для контактных по коронавирусу.
Кроме того, после недели лечения от коронавируса для выписки не будет требоваться отрицательный тест.
Это обусловлено спецификой штамма «Омикрон»: очень быстрая передача и огромное количество заразившихся при невысокой потребности в госпитализации, а также большое количество бессимптомных больных.
В среднем по России 17-20% заразившихся штаммом «Омикрон» переносят болезнь без симптомов.
При этом в ведомстве подчеркнули, что ограничения могут вернуться, если начнет распространяться другой штамм.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.