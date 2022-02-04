В Башкортостане снова побит антирекорд по количеству заболевших Covid-19 за сутки

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 1678 новых случаев заболевания коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии.

249 человек лечатся в стационарах, из них в тяжелом состоянии – 36 на ИВЛ – двое.

Также зафиксировано шесть случаев смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом. 36 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

Антирекорды обновляются каждый день с начала распространения в республике штамма «омикрон». Для сравнения, в конце августа 2021 года суточный прирост не превышал 300 случаев, и тогда это считалось антирекордом. Первого декабря прирост составил 664 человека, 38 человек умерло за сутки и 86 пациентов получили диагноз «внебольничная пневмония».