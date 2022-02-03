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В Башкортостане коронавирус подтвердился у почти 1,5 тыс. человек за сутки

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Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии в Башкортостане на третье февраля 2022 года.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии.

229 человек лечатся в стационарах, из них в тяжелом состоянии – 35 на ИВЛ – трое.

Также зафиксировано 18 случаев смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом. 34 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

Для сравнения, в конце августа 2021 года суточный прирост не превышал 300 случаев, и тогда это считалось антирекордом. Первого декабря прирост составил 664 человека, 38 человек умерло за сутки и 86 пациентов получили диагноз «внебольничная пневмония».

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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