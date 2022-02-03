Радий Хабиров: «Важно, чтобы предприятия максимально перевели сотрудников на дистанционную работу»

«В республике продолжается рост заболевших коронавирусом. Ряд соображений и решений в связи с этим. Система здравоохранения в состоянии госпитализировать всех, кто в этом нуждается. Наш потенциал – до 10 тысяч ковидных коек. На 2 февраля мы развернули 2 300 коек. Плюс в феврале запустим госпиталь в Туймазах. Продолжаем строить госпиталь в Сибае.

Самое главное, над чем работаем – чтобы люди могли получить первичную помощь. Поэтому мы увеличили часы работы поликлиник, теперь они открыты с 7:30 до 22.00. ПЦР-тест можно сдать до 19.30.

Из-за огромного потока в поликлиниках медики, конечно, перегружены. В помощь врачам пришли студенты выпускных курсов медколледжей и БГМУ и врачи-ординаторы. Ребятам, преподавателям и руководству учебных заведений огромное спасибо!

Мы укрепили наш Ситуационный антиковидный центр, увеличили количество операторов с 14 до 124! Он работает ежедневно с 8.00 до 20.00, звонить можно по номеру 8 (347) 218-19-19. При этом признаю, что даже столько операторов не успевают принять все звонки. Мы продолжим увеличивать их количество. Помимо этого, в Башкортостане работает единый номер системы здравоохранения 122, по нему тоже можно дозвониться в наш ситцентр, а еще записаться на прием или вызвать врача на дом. Развернуты и волонтерские штабы, один из них, штаб единороссов «Наша забота», принимает звонки по номеру телефона 8-800-201-89-03. Активны и волонтеры от Госкомитета по молодежной политике. Связаться с ними можно по телефонам 8 (347) 279-06-30 и 279-06-56.

Важно также, чтобы предприятия там, где это можно, максимально перевели сотрудников на дистанционную работу.

Сам уже вижу мир в эти дни в монитор компьютера.

Конечно, многое зависит от бережного отношения каждого к своему здоровью. Берегите себя!

P.S. И в завершение. 18 марта будет два года, как я подписал указ о повышенной готовности и мы всем миром, всей республикой начали борьбу с коронавирусом. И все это время на переднем крае 14 тыс. наших врачей и 36 тыс. медсестер. Уже почти два года в особых условиях они лечат нас и заботятся о нас, устают, болеют, а некоторые погибают... Давайте все вместе их поблагодарим и будем к ним бережнее и с ещё большим уважением относиться», – написал Радий Хабиров в Instagram.