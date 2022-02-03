В Башкортостане появится новый праздничный день

Законопроект разработан в прошлом году к 30-летию Министерства земельных и имущественных отношений Башкортостана.

День работника земельных и имущественных отношений будет праздноваться 29 октября – именно в этот день в 1991 году был образован Государственный комитет Башкирской ССР по управлению государственным имуществом.

Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что Башкортостан занимает первое место среди всех субъектов РФ по доходам от использования и продажи имущества.