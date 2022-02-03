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Общество

В Башкортостане появится новый праздничный день

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Депутаты Госсобрания республики планируют принять в первом чтении на ближайшем пленарном заседании законопроект об учреждении нового профессионального праздника – Дня работника земельных и имущественных отношений.

mzio.bashkortostan.ru

Законопроект разработан в прошлом году к 30-летию Министерства земельных и имущественных отношений Башкортостана.

День работника земельных и имущественных отношений будет праздноваться 29 октября – именно в этот день в 1991 году был образован Государственный комитет Башкирской ССР по управлению государственным имуществом.

Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что Башкортостан занимает первое место среди всех субъектов РФ  по доходам от использования и продажи имущества.

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