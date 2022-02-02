Почти треть населения Уфы – молодежь от 14 до 35 лет

По словам председателя комитета по делам молодежи Администрации Уфы Романа Янгурова, сегодня в Уфе проживает 350 932 человека в возрасте от 14 до 35 лет – это 31% от всего официально зарегистрированного населения города.

«Городским центром патриотического воспитания молодежи в 2021 году проведено более 70 мероприятий с общим охватом более 135 тысяч человек», – сообщил Янгуров.

На постоянной основе в подростковых клубах и молодежных центрах столицы в 470 кружках и секциях занимаются более 16 тысяч детей, подростков и молодежи, в том числе подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.