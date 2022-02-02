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Почти треть населения Уфы – молодежь от 14 до 35 лет

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В муниципалитете подвели итоги работы в области молодежной политики за 2021 год. В Уфе эта отрасль насчитывает 78 подростковых клубов, два молодежных и три городских центра.

По словам председателя комитета по делам молодежи Администрации Уфы Романа Янгурова, сегодня в Уфе проживает 350 932 человека в возрасте от 14 до 35 лет – это 31% от всего официально зарегистрированного населения города.

«Городским центром патриотического воспитания молодежи в 2021 году проведено более 70 мероприятий с общим охватом более 135 тысяч человек», – сообщил Янгуров.

На постоянной основе в подростковых клубах и молодежных центрах столицы в 470 кружках и секциях занимаются более 16 тысяч детей, подростков и молодежи, в том числе подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

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