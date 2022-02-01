В Уфе от Covid-19 привились 330 подростков

По словам Сергея Грекова, в Уфе удалось достичь почти 99% вакцинации от коронавируса. За последнюю неделю также было вакцинировано 330 подростков.

«Это очень хороший уровень, мы подходим к коллективному иммунитету. Но, к сожалению, у нас много заболевших детей. По решению городского оперативного штаба, у нас на дистанционное обучение перешла 21 школа. Мы понимаем, что сейчас основными переносчиками заболевания являются дети.

На прошлой неделе в городе началась вакцинация подростков "Спутником М". Все дети привились со своего согласия и с согласия родителей. Уже привито порядка 330 детей. Никаких осложнений нет, все прошло в штатном режиме. Город получил порядка 500 доз. Тот, кто хочет прививаться, детские поликлиники ждут. Вакцина в наличии есть», – цитирует мэра пресс-служба Минздрава Башкортостана.