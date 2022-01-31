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В Башкортостане коронавирус подтвердился у почти 1000 человек за сутки

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Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии в Башкортостане на 31 января 2022 года.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 964 новых случая заболевания коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии.

Для сравнения, в конце августа 2021 года суточный прирост не превышал 300 случаев, и тогда это считалось антирекордом. В ноябре 2020 регистрировалось порядка 100 новых больных Covid-19 ежедневно.

192 человека лечатся в стационарах, из них в тяжелом состоянии – 42 на ИВЛ – двое.

Также зафиксировано девять случаев смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом. 28 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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