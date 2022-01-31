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Общество

В Башкортостане препаратом «Спутник М» от Covid-19 вакцинировано 459 детей

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31 января на совещании в правительстве республики глава Минздрава Максим Забелин рассказал о ходе прививочной кампании в регионе.

Согласно отчету, по состоянию на 31 января 2022 года привито первым компонентом 2 360 373 жителя республики (95% от подлежащего вакцинации населения).

Полностью завершили вакцинацию 2 199 946 человек (88,5% от подлежащего вакцинации населения). Ревакцинацию провели 303 000 человек. Препаратом «Спутник М» вакцинировано 459 подростков.

По словам Максима Забелина, за четвертую неделю прирост больных коронавирусом по сравнению с третьей почти удвоился, но большая их часть находится на амбулаторном лечении.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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