В Башкортостане зафиксирован рекордный суточный прирост больных Covid-19

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 852 новых случая заболевания коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии.

Для сравнения, в конце августа 2021 года суточный прирост не превышал 300 случаев, и тогда это считалось антирекордом. В ноябре 2020 регистрировалось порядка 100 новых больных Covid-19 ежедневно.

194 человека лечатся в стационарах, из них в тяжелом состоянии – 44 на ИВЛ – один.

Также зафиксировано 13 случаев смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом. 31 пациенту поставлен диагноз «внебольничная пневмония».