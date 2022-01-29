Радий Хабиров: «Несмотря на пандемию, очередей в поликлиниках быть не должно»

Ранее мы писали о том, что уфимцы завалили соцсети Радия Хабирова с жалобами на невозможность вызвать врача на дом и попасть на прием.
instagram.com/khabirovradii
«Главное, что нас сейчас беспокоит, – очередная волна коронавируса, которая проходит довольно сложно. Каждый день растет количество заболевших, а значит, увеличивается нагрузка на систему здравоохранения.
Причем значительно выросло число обращений в поликлиники. Мы фиксируем, что уже появляются очереди, особенно в Уфе. Так быть не должно. Несмотря на пандемию, у людей должна быть возможность получить своевременную медицинскую помощь.
Важно, чтобы в ситуационном центре были и медицинские эксперты из Башгосмедуниверситета, которые могли бы проконсультировать человека по телефону и оперативно решить его вопрос. Наши операторы должны быть готовы к тому валу звонков, который мы уже наблюдаем», – сказал Радий Хабиров.
Также глава республики распорядился доложить на следующей неделе о том, как решился вопрос с нехваткой автомобилей для обслуживания вызовов врачей на дом. Ранее он давал поручение главам муниципалитетов оперативно предоставлять служебные автомобили для нужд медицинских организаций.
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