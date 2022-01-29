18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане уже привили от Covid-19 более 170 детей

Поделиться:

«Спутник М» полностью повторяет «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Он тоже вводится в два этапа, в первую очередь Минздрав рекомендует использовать его ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.

Согласно отчету Минздрава, по состоянию на 28 января 2022 году 172 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет привились препаратом «Спутник М».

29 января ведомство сообщило о том, что состояние у всех хорошее, побочных эффектов вакцины не зафиксировано.

Всего с начала пандемии Covid-19 подтвердился у 15 196 детей – это 11,7% от общего числа заболевших в республике. Количество детей, заболевающих коронавирусом, увеличилось с момента появления штаммов «дельта» и «омикрон». Сегодня фиксируется около 35 заболевших детей каждые сутки.

Первая партия из 2800 доз вакцины «Спутник М» для детей и подростков от 12 до 17 лет включительно поступила в Башкортостан на этой неделе.

Главный педиатр Башкортостана высказалась о введении ограничений для непривитых от Covid-19 детей

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: