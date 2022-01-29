В Башкортостане уже привили от Covid-19 более 170 детей

Согласно отчету Минздрава, по состоянию на 28 января 2022 году 172 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет привились препаратом «Спутник М».

29 января ведомство сообщило о том, что состояние у всех хорошее, побочных эффектов вакцины не зафиксировано.

Всего с начала пандемии Covid-19 подтвердился у 15 196 детей – это 11,7% от общего числа заболевших в республике. Количество детей, заболевающих коронавирусом, увеличилось с момента появления штаммов «дельта» и «омикрон». Сегодня фиксируется около 35 заболевших детей каждые сутки.

Первая партия из 2800 доз вакцины «Спутник М» для детей и подростков от 12 до 17 лет включительно поступила в Башкортостан на этой неделе.