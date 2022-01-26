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В Башкортостане изменились коронавирусные ограничения

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На сайте Роспотребнадзора опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ о внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила.

Согласно новой редакции документа, сроки карантина для лиц, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией, сокращены с 14 до 7 дней.

При этом сокращение не распространяется на людей, ушедших на карантин до публикации постановления. Им придется соблюдать стандартный 14-дневный карантин.

Людям, у которых в течение семидневного карантина появились симптомы, предписано оставаться на изоляции до выздоровления.

Могут не самоизолироваться люди, привившиеся или ревакцинировавшиеся от Covid-19 в последние шесть месяцев, а также переболевшие в этот срок коронавирусом.

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