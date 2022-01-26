Министр здравоохранения Башкортостана: «Ожидаем рост количества заболевших Covid-19 в 3-4 раза»

«Мы свой прогноз строим на тех данных, что есть в общем доступе – это цифры от Всемирной организации здравоохранения, мнение зарубежных экспертов и наших иммунологов. На основе всего этого ожидаем рост количества заболевших в три-четыре раза.

Если в ноябре в стране около 40 тысяч человек заразилось, значит, в эту волну будет более 100 тысяч пациентов с диагнозом коронавирус ежемесячно. Поэтому мы сейчас усиленно готовимся, прежде всего, к повышенной нагрузке на первичное звено здравоохранения – на наших терапевтов, поликлиники, "скорую помощь", ситуационные и ковидные центры. Думаю, справимся.

До этого максимальное число ковидных коек было 8155 плюс более двух тысяч для пациентов, находящихся на долечивании. Сейчас готовим 10 тысяч коек для оказания стационарной помощи больным коронавирусом, а также три тысячи для долечивания и ранней реабилитации пациентов», – цитирует Максима Забелина издание «Российская газета».