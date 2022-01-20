В Башкортостане могут появиться новые меры поддержки семей с детьми

Одна из таки мер – ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет по примеру Сахалина.

Также предложено снизить ставки на ипотечный займ или жилищный кредит до 0% или субсидировать до 50% аренды жилья, предоставить жилье семьям с пятью и более детьми, ввести единовременные выплаты на приобретение квартиры семьям с детьми-инвалидами.

Кроме того, общественная палата предлагает сделать более гибким декретный отпуск, чтобы родитель сам мог перераспределять время и выплаты, и создать сертификаты на оплату работы няни для детей до трех лет.

Детям из многодетных семей предлагается предоставить бесплатное дополнительное образование и целевые контракты на обучение. Также если родители платят за обучение одного ребенка в вузе, то обучение второго должно быть бесплатным.

Общественная палата представила и другие проекты льгот для многодетных семей: такие, как доплаты к пенсии, освобождение от налога на единственное имущество и льготный билет на проезд к месту отдыха.

В какие сроки эти предложения будут рассмотрены правительством, пока неизвестно.