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Рустам Набиев: «Итальянские пасты и пиццы не такие уж вкусные, мы скучали по простой домашней еде»

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Уфимский блогер и альпинист-рекордсмен Рустам Набиев вернулся из путешествия по Италии и обрадовался домашним котлетам с гречкой.

instagram.com/rustam_nabiev92

«Как же мы скучали вот по такой простой, домашней, вкусной еде. В Италии эти пасты и пиццы уже настолько надоели. Знаете, они не такие уж и вкусные, как многие говорят.

Мы пробовали много разной еды в каждом городе. Все это просто преувеличено, как и сама Италия. Хотя, может быть, просто мы такие уж гурманы. Не знаю, как итальянцы едят это каждый день.

Знайте, гречки в Италии нет. В следующий раз возьмем ее с собой», – рассказал Набиев в Instagram.

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