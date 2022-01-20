Рустам Набиев: «Итальянские пасты и пиццы не такие уж вкусные, мы скучали по простой домашней еде»

«Как же мы скучали вот по такой простой, домашней, вкусной еде. В Италии эти пасты и пиццы уже настолько надоели. Знаете, они не такие уж и вкусные, как многие говорят.

Мы пробовали много разной еды в каждом городе. Все это просто преувеличено, как и сама Италия. Хотя, может быть, просто мы такие уж гурманы. Не знаю, как итальянцы едят это каждый день.

Знайте, гречки в Италии нет. В следующий раз возьмем ее с собой», – рассказал Набиев в Instagram.