Рустам Набиев: «Итальянские пасты и пиццы не такие уж вкусные, мы скучали по простой домашней еде»

Уфимский блогер и альпинист-рекордсмен Рустам Набиев вернулся из путешествия по Италии и обрадовался домашним котлетам с гречкой.
instagram.com/rustam_nabiev92
«Как же мы скучали вот по такой простой, домашней, вкусной еде. В Италии эти пасты и пиццы уже настолько надоели. Знаете, они не такие уж и вкусные, как многие говорят.
Мы пробовали много разной еды в каждом городе. Все это просто преувеличено, как и сама Италия. Хотя, может быть, просто мы такие уж гурманы. Не знаю, как итальянцы едят это каждый день.
Знайте, гречки в Италии нет. В следующий раз возьмем ее с собой», – рассказал Набиев в Instagram.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.