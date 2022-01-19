Действие карты «Алга» может распространиться на соседние регионы

Министр цифрового развития государственного управления республики Геннадий Разумикин сообщил о том, что в скором времени пользоваться «Алгой» можно будет и за пределами Башкортостана:

«Соседние регионы проявляют интерес к проекту транспортной карты "Алга" и готовы интегрировать свои платежные системы с нашей. Оренбургская область уже технически готова. Ведем переговоры с другими субъектами», – сказал Разумикин.

По состоянию на 19 января уже выпущено более 606 тыс. карт «Алга», каждый день число новых пользователей увеличивается на 500-600 человек. Картой оплачивается 55% поездок в общественном транспорте республики.