18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Действие карты «Алга» может распространиться на соседние регионы

Поделиться:

Глава республики Радий Хабиров провел онлайн-совещание в формате «Цифровой час». Участники обсудили цифровизацию ключевых отраслей экономики и социальной, коммунальной и образовательной сфер региона.

ufacity.info

Министр цифрового развития государственного управления республики Геннадий Разумикин сообщил о том, что в скором времени пользоваться «Алгой» можно будет и за пределами Башкортостана:

«Соседние регионы проявляют интерес к проекту транспортной карты "Алга" и готовы интегрировать свои платежные системы с нашей. Оренбургская область уже технически готова. Ведем переговоры с другими субъектами», – сказал Разумикин.

По состоянию на 19 января уже выпущено более 606 тыс. карт «Алга», каждый день число новых пользователей увеличивается на 500-600 человек. Картой оплачивается 55% поездок в общественном транспорте республики.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: