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В Минздраве Башкортостана объяснили, кому полагается постоянный медотвод от вакцинации

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Минздрав России намедни утвердил перечень медотводов от вакцинации против Covid-19. В региональном Минздраве ответили на вопросы о том, в каких случаях прививка противопоказана.

«Согласно данному приказу, бессрочными противопоказаниями является гиперчувствительность организма пациента к каким-либо компонентам вакцины.

Также медотвод получают люди с наличием в анамнезе тяжелых аллергических реакций и поствакцинальных осложнений после любых других вакцин.

Временные противопоказания – наличие хронического заболевания в острой фазе или другого острого заболевания. По истечении лечения и после дополнительного осмотра врача вакцинироваться можно через 2-6 недель.

В приказе обозначено также, что для вакцинации беременных после 22 недели и кормящих женщин может использоваться только препарат "Спутник V". Людям старше 60 лет по рекомендациям специалистов следует вакцинироваться только препаратами "Спутник V" или "Спутник Лайт"», – сообщила первый заместитель министра здравоохранения Зиннурова Гульнара.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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