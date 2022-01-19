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Общество

В Башкортостане в детской больнице зафиксирована вспышка Covid-19

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Стали известны подробности обнаружения очага коронавирусной инфекции в республиканской детской клинической больнице.

В Минздраве изданию Regnum ситуацию назвали штатной: мать одного из новорожденных детей поступила в больницу как ухаживающее лицо, симптомов заболевания у нее не было.

На четвертые сутки у женщины поднялась температура, после чего ее выписали. Все контактные были проверены, у нескольких пациентов был выявлен бессимптомный Covid-19.

Дети с положительными результатами ПЦР переведены в инфекционный госпиталь ГБУЗ ГДКБ №17. Отделение закрывали на карантин, в нем проведена дезинфекция, приняты другие меры.

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